Какое количество теплоты необходимо затратить чтобы из льда массой 5 кг. взятого при температуре -10 градусов получить кипяток

Физика

Какое количество теплоты необходимо затратить чтобы из льда массой 5 кг. взятого при температуре -10 градусов получить кипяток

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