Какое количество теплоты необходимо затратить чтобы из льда массой 5 кг. взятого при температуре -10 градусов получить кипяток

Физика
Какое количество теплоты необходимо затратить чтобы из льда массой 5 кг. взятого при температуре -10 градусов получить кипяток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t1-t2). c=4200 m=5kg t1=-10° t2 =100° = 4200*5*90=
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