Какие слова образовалось от части тело 1 варежка 2 валенок 3 перчатка 3 сапог 4 валенок 5 платье
Русский язык
Какие слова образовалось от части тело 1 варежка 2 валенок 3 перчатка 3 сапог 4 валенок 5 платье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) перчатки Оно произошло от "рукавицы перстатые", т.е. рукавицы, которые одевают на персты (пальцы).
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