Какие слова образовалось от части тело 1 варежка 2 валенок 3 перчатка 3 сапог 4 валенок 5 платье

Русский язык
Какие слова образовалось от части тело 1 варежка 2 валенок 3 перчатка 3 сапог 4 валенок 5 платье
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) перчатки Оно произошло от "рукавицы перстатые", т.е. рукавицы, которые одевают на персты (пальцы).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the text.Use past simple or past perfect of the verbs in brackets. When we came home from grandma,s yesterday, our room (1) ... (be) in t...
Ответить
Русский язык
История слова работа История слова привередливый История слова обворожить
Ответить
Химия
Fe2O3=>Fe2(SO4)3=>FeCl3=>FeCl2=>Fe=>Fe3O4
Ответить
Другие предметы
В каком году космический аппарат долетел до Проксимы Центавра и открыл там планетную систему?
Ответить
Алгебра
Помогите срочно!Найдите координаты точек пересечения графика функции y=√2*x^2-10x+8*√2 с осями координат. Алгебра 9 класс
Ответить