История слова работа История слова привередливый История слова обворожить

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Работа. Общеслав. Восходит к др. -русск. робота, развившемуся из общеслав. *orbota, образованного с помощью суф. -ota (> -ота) , от той же основы, что и рабъ. Раб. Заимств. из ст. -сл. языка (сравни др. -русск. роба - "рабыня"), восходит к общеслав. *orbъ, имеющему индоевроп. характер (др. -инд. arbhas - слабый) . (Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткий этимологический словарь русского языка) Слова "робкий", "ребёнок", "ребята", тоже производные от "раб". Раб - значит слабый. От рождения одним даётся больше, другим меньше, в природе равенства и братства нет. ;-) Можете трудиться, служить, творить.. . Привередливый слишком разборчивый, с прихотями, капризами, придирками, такой, которому трудно угодить. [Исконно русское префиксальное производное от "вередливый" - "неженка, слабый", от "веред" - "боль, болячка, рана". "Привередливый" исходно - "слишком чувствительный к боли".] ОБВОРОЖИТЬ. Искон. Преф. производное от ворожить "колдовать", суф. образования от ворог "колдун". См. враг, обаяние. Исходно обворожить - "околдовать"; соврем. значение, возможно, калькирует семантику франц. charmer "восхищать, пленять", "обвораживать"