Fe2O3=gt;Fe2(SO4)3=gt;FeCl3=gt;FeCl2=gt;Fe=gt;Fe3O4
Химия
Fe2O3=gt;Fe2(SO4)3=gt;FeCl3=gt;FeCl2=gt;Fe=gt;Fe3O4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2OFe2(SO4)3 + 3BaCl2 = 2FeCl3 + 3BaSO42FeCl3-> 2FeCl2 + Cl2FeCl2 + Mg -> MgCl2 + Fe3Fe + 2O2 -> Fe3O4
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