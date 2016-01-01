В каком году космический аппарат долетел до Проксимы Центавра и открыл там планетную систему?

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Насколько мне известно, ни одного космического аппарата не было запущено К НЕЙ, ввиду того, что человечество не научилось создавать ракеты с околосветовой скоростью. Однако в августе 2016 года Европейская южная обсерватория подтвердила существование планеты Проксима Центавра b.