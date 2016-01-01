В каком году космический аппарат долетел до Проксимы Центавра и открыл там планетную систему?

Другие предметы
В каком году космический аппарат долетел до Проксимы Центавра и открыл там планетную систему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько мне известно, ни одного космического аппарата не было запущено К НЕЙ, ввиду того, что человечество не научилось создавать ракеты с околосветовой скоростью. Однако в августе 2016 года Европейская южная обсерватория подтвердила существование планеты Проксима Центавра b.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите срочно!Найдите координаты точек пересечения графика функции y=√2*x^2-10x+8*√2 с осями координат. Алгебра 9 класс
Ответить
Математика
Верно ли, что если увеличить оба члена отношения на одно и тоже число, то отношение не изменится?помоги пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Написать сочинение на тему зачем нужно быть грамотным с аргументами на 1 листочек сочинения надо на писать
Ответить
История
Пожалуйста помогите !!!!!!выпишите имена и род деятельности египецких богов .
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите. Надо перевести текст из прямой речи в косвенную. The actress Charlotte Connery, from Australia, arrived in Britain yesterday....
Ответить