Помогите срочно!Найдите координаты точек пересечения графика функции y=√2*x^2-10x+8*√2 с осями координат. Алгебра 9 класс
Алгебра
Помогите срочно!Найдите координаты точек пересечения графика функции y=√2*x^2-10x+8*√2 с осями координат. Алгебра 9 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ*&&^/##&*/$$(&^/$#/&
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Верно ли, что если увеличить оба члена отношения на одно и тоже число, то отношение не изменится?помоги пожалуйста.
Русский язык
Написать сочинение на тему зачем нужно быть грамотным с аргументами на 1 листочек сочинения надо на писать
Английский язык
Пожалуйста помогите. Надо перевести текст из прямой речи в косвенную. The actress Charlotte Connery, from Australia, arrived in Britain yesterday....