Пожалуйста помогите !!!!!!выпишите имена и род деятельности египецких богов .
История
Пожалуйста помогите !!!!!!выпишите имена и род деятельности египецких богов .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анубис бог смерти акер бог искусства Ра бог солнаца
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