Верно ли, что если увеличить оба члена отношения на одно и тоже число, то отношение не изменится?помоги пожалуйста.

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Возьми для примера обычное уравнение вида Kx=-b , после этого увеличим левую и правую часть уравнения, на любое число А. А*Kx=-A*b. Как видим, левая и правая часть уравнения увеличивается на одно и тоже число А, и если решить уравнение и найди, допустим х, то х останется тем же что и изначально х=А*K/-A*b= K/-b , коэффициент ничего не поменял .