Глубина проникновения корней растении в условиях нормальных температурного и во??ного режима зависит от
Биология
Глубина проникновения корней растении в условиях нормальных температурного и во??ного режима зависит от
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Почвы, влажности, окучивания.
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