Глубина проникновения корней растении в условиях нормальных температурного и во??ного режима зависит от

Биология
Глубина проникновения корней растении в условиях нормальных температурного и во??ного режима зависит от
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почвы, влажности, окучивания.
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