1. Sochi is the capital of the 2014 Winter Olympics. 2. There are 20 towers in the Kremlin. 3. Russian spaceships take off from PLESETZK. СОСТАВЬТЕ ВОПРОСЫ К ДАННЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ.

Английский язык

