Представь выражение в виде степени с рациональным показателем
Алгебра
Представь выражение в виде степени с рациональным показателем
Ответ(ы):
Гость:
Смотри,пре дилении степини отнимаються х(в степени 2/3):х(в степени5/8)=х(в степени 23 - 58)=х(в степени 1/24)
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