Что вы бы сделали если были известным актёром ? И что вы бы сделали если были иссле??ователем ?На двух словах .

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Что вы бы сделали если были известным актёром ? И что вы бы сделали если были иссле??ователем ?На двух словах .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если я была актёром известной то я бы давала всем автографы и выступала на сцене а если исследователем то я исследовала бы разные города и отправлялась в путешествие
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