На садовом участке покрасили стену дома.длина стены 5 метров ,высота 3 метра. Чему равна площадь покрашенной стены, если окна занимают 3 метра в квадрате

Математика
На садовом участке покрасили стену дома.длина стены 5 метров ,высота 3 метра. Чему равна площадь покрашенной стены, если окна занимают 3 метра в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5*3=15(м2) площадь всей стены 15-3=12(м2) ответ: 12 м2 равна площадь покрашенной стены
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