На садовом участке покрасили стену дома.длина стены 5 метров ,высота 3 метра. Чему равна площадь покрашенной стены, если окна занимают 3 метра в квадрате

Математика

На садовом участке покрасили стену дома.длина стены 5 метров ,высота 3 метра. Чему равна площадь покрашенной стены, если окна занимают 3 метра в квадрате

Автор: Гость