Разберите слова по составу зимний пушистый гигантский
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Разберите слова по составу зимний пушистый гигантский
Ответ(ы):
Гость:
Зимний ий окончание, зим корень, н суффикс пушистый ый окончание, пуш корень, ист суффикс гигантский ий окончание, гигант корень, ск суффикс как то так
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