Известен деаметр планеты.Объясните как найти длину ее экватора
Математика
Известен деаметр планеты.Объясните как найти длину ее экватора
Ответ(ы):
Гость:
длину экватора можно найти по формуле нахождения длины окружности длина окружности= число пи* диаметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ЗАДАЧА 9 КЛАСС!! На тело массой 5 кг действуют силы по 10 Н каждая, направленные на с??вер и запад соответственно. Чему равно и куда направлено у...
Математика
Математика
Всадник проехал за 1час 28 сколько он проедет за 3 часа сколько ему останется до мел??ницы если от села до мельницы 100км
Экономика
Какой правильный ответ?? 4.3 Эффект дохода имеет место в следующем случае: а) если доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта; ...