Известен деаметр планеты.Объясните как найти длину ее экватора

Математика
Известен деаметр планеты.Объясните как найти длину ее экватора
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
длину экватора можно найти по формуле нахождения длины окружности длина окружности= число пи* диаметр
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