ЗАДАЧА 9 КЛАСС!! На тело массой 5 кг действуют силы по 10 Н каждая, направленные на с??вер и запад соответственно. Чему равно и куда направлено ускорение тела? (если можно рисунок)

Физика

ЗАДАЧА 9 КЛАСС!! На тело массой 5 кг действуют силы по 10 Н каждая, направленные на с??вер и запад соответственно. Чему равно и куда направлено ускорение тела? (если можно рисунок)

Автор: Гость