ЗАДАЧА 9 КЛАСС!! На тело массой 5 кг действуют силы по 10 Н каждая, направленные на с??вер и запад соответственно. Чему равно и куда направлено ускорение тела? (если можно рисунок)
Физика
ЗАДАЧА 9 КЛАСС!! На тело массой 5 кг действуют силы по 10 Н каждая, направленные на с??вер и запад соответственно. Чему равно и куда направлено ускорение тела? (если можно рисунок)
Ответ(ы):
Гость:
Силы направлены под углом 90 градусов друг к другу , по правилу параллелограмма складываем их и получаем равно действующую F=√20×10 , Ускорение направленно в сторону силы , а равно оно силе поделенной на массу a=F÷m=√20×10÷5=√20×2=4√5
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