Охарактизовать субъекты трудового права, указав: понятие, виды, правовой статус
Обществознание
Охарактизовать субъекты трудового права, указав: понятие, виды, правовой статус
Ответ(ы):
Гость:
Трудовые правоотношения-отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой ф-ции , подчинения работника правилам внут-го труд распорядка при обеспеч-и раб-м труд условий труда. предусмоьре-х законодат-м и трудовым договором. субъекты работодатель и рабочий
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