Слово ПАЛЬЦЕВ разобрать по составу) т.е. корень,суффикс,окончание
Русский язык
Слово ПАЛЬЦЕВ разобрать по составу) т.е. корень,суффикс,окончание
Ответ(ы):
Гость:
Точно не знаю но кажется что пальц - корень ев - суффикс
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