Мне нужно решение только 1, я решила, но меня настораживает слишком большое количе??тво неподобных слагаемых. Поэтому только 1. ) 10 баллов. )

Алгебра
Мне нужно решение только 1, я решила, но меня настораживает слишком большое количе??тво неподобных слагаемых. Поэтому только 1. ) 10 баллов. )
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