Мне нужно решение только 1, я решила, но меня настораживает слишком большое количе??тво неподобных слагаемых. Поэтому только 1. ) 10 баллов. )

Алгебра

Мне нужно решение только 1, я решила, но меня настораживает слишком большое количе??тво неподобных слагаемых. Поэтому только 1. ) 10 баллов. )

Автор: Гость