Какой правильный ответ?? 44.5 Потребительское равновесие на карте безразличия— это: а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия; б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия; в) та точка, в которой...

Экономика

Какой правильный ответ?? 44.5 Потребительское равновесие на карте безразличия— это: а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия; б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия; в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней кривой безразличия; г) любая точка, расположенная на бюджетной линии; д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией

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