Знаю что глупый вопрос но КАК ПИШЕТСЯ СЛОВО Ш*ССЕ
Русский язык
Знаю что глупый вопрос но КАК ПИШЕТСЯ СЛОВО Ш*ССЕ
Ответ(ы):
Гость:
Правильно пишется шоссе
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