Представить число 120 в виде произведений двух чисел одно из которых на 2 меньше другого
Алгебра
Представить число 120 в виде произведений двух чисел одно из которых на 2 меньше другого
Ответ(ы):
Гость:
X(x-2)=120 x²-2x-120=0 D=b²-4ac=4+4·120=4+480=484=22² x= x=(Первое число) x-2=10(Второе число) 12·10=120 Ответ:12·10=120
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