Какой правильный ответ?? 4.3 Эффект дохода имеет место в следующем случае: а) если доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта; б) удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше дан...

Экономика

Какой правильный ответ?? 4.3 Эффект дохода имеет место в следующем случае: а) если доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта; б) удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше данного товара, не сокращая объема приобретения других товаров; в) объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения до-одов людей; г) по мере того, как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся часть дохода. д) является величиной отрицательной. 4.4 Общая полезность растет, когда предельная полезность: а) уменьшается; б) увеличивается; в) увеличивается в медленном темпе; г) увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной;

Автор: Гость