Решите уравнение |0,4х-1|=2
Математика
Решите уравнение |0,4х-1|=2
Ответ(ы):
Гость:
Система -(0,4х-1)=2 0,4х-1=2 -0,4х=1 0,4х=3 4х= -10 4х=30 х=-10/4 = -2,5 х= 30/4 = 7,5 Как-то так.
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