Какой правильный отввет??? Изменение цены одного товара— причина того, что графи?? бюджетного ограничения: а) сдвинется вверх и вправо; б) сдвинется вниз и влево; в) повернется относительно оси товара, цена которого ост...
Экономика
Какой правильный отввет??? Изменение цены одного товара— причина того, что графи?? бюджетного ограничения: а) сдвинется вверх и вправо; б) сдвинется вниз и влево; в) повернется относительно оси товара, цена которого останется постоянной; г) повернется относительно оси товара, цена которого изменяется.
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