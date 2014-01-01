1) Соотнесите. Тип химической связи: 1. Ионная. 2. Ковалентная неполярная. 3. Металлическая. Химическая формула вещества: А.H2O Б.KCI В.Cu Г.O2 Д.Al 2) Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте вместо зве...
Химия
1) Соотнесите. Тип химической связи: 1. Ионная. 2. Ковалентная неполярная. 3. Металлическая. Химическая формула вещества: А.H2O Б.KCI В.Cu Г.O2 Д.Al 2) Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте вместо звездочки знак больше (больше) или меньше (меньше): Mr (Fe2O3) * Mr (BaCl2)
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2-О2; 1-Б, А; 3-Д, В. Знак меньше
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