1)сортировкой записей называют: 1-процесс поиска наибольшего и наимененьшего эле??ентов массива. 2-упорядочения полей по значениям одной записи. 3-упорядочения записей по значениям одного поля. 2)основным объектом базы данн...

Информатика

1)сортировкой записей называют: 1-процесс поиска наибольшего и наимененьшего эле??ентов массива. 2-упорядочения полей по значениям одной записи. 3-упорядочения записей по значениям одного поля. 2)основным объектом базы данных являются.. 1-запрос 2-фильтр 3-форма 4-таблица

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