1.Составь предложение с глаголом одеть или надеть,используя частицу не. 2.Запиши ??ризнаки этого глагола как часть речи. Глагол ____________ стоит в ___________ . 3. Запиши формы наст. и прош. времени глаголы лететь (в одно...
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1.Составь предложение с глаголом одеть или надеть,используя частицу не. 2.Запиши ??ризнаки этого глагола как часть речи. Глагол ____________ стоит в ___________ . 3. Запиши формы наст. и прош. времени глаголы лететь (в одном направлении). 4. Запиши формы наст. и прош. времени глагола летать (в разных напавления)
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