1.Составь предложение с глаголом одеть или надеть,используя частицу не. 2.Запиши ??ризнаки этого глагола как часть речи. Глагол ____________ стоит в ___________ . 3. Запиши формы наст. и прош. времени глаголы лететь (в одно...

Русский язык
1.Составь предложение с глаголом одеть или надеть,используя частицу не. 2.Запиши ??ризнаки этого глагола как часть речи. Глагол ____________ стоит в ___________ . 3. Запиши формы наст. и прош. времени глаголы лететь (в одном направлении). 4. Запиши формы наст. и прош. времени глагола летать (в разных напавления)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 что делает? стоит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите Разложить на множители: 1) a3+b3= 2)x2y-36y2=
Ответить
Другие предметы
Как вы понимаете, что такое благотворительность? Найдите объяснение этого слова в словаре
Ответить
Английский язык
Напиши об одном не незабываемоых моментов своей жизни на английском заранее спас??бо!!!!
Ответить
Русский язык
Что такое подлупь Помогите плиз 4 класс учитель надоел
Ответить
География
Что такое территориальная структура хозяйства
Ответить