1.Составь предложение с глаголом одеть или надеть,используя частицу не. 2.Запиши ??ризнаки этого глагола как часть речи. Глагол ____________ стоит в ___________ . 3. Запиши формы наст. и прош. времени глаголы лететь (в одно...

Русский язык

1.Составь предложение с глаголом одеть или надеть,используя частицу не. 2.Запиши ??ризнаки этого глагола как часть речи. Глагол ____________ стоит в ___________ . 3. Запиши формы наст. и прош. времени глаголы лететь (в одном направлении). 4. Запиши формы наст. и прош. времени глагола летать (в разных напавления)

Автор: Гость