1)Составьте последовательность названий веществ в порядке уменьшения степени окисления азота в них: 1)азот 2)азотистая кислота 3)сульфат аммония 4)нитрат кальция 5)закись азота

Химия

1)Составьте последовательность названий веществ в порядке уменьшения степени окисления азота в них: 1)азот 2)азотистая кислота 3)сульфат аммония 4)нитрат кальция 5)закись азота

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