1)Составьте последовательность названий веществ в порядке уменьшения степени окисления азота в них: 1)азот 2)азотистая кислота 3)сульфат аммония 4)нитрат кальция 5)закись азота

Химия
1)Составьте последовательность названий веществ в порядке уменьшения степени окисления азота в них: 1)азот 2)азотистая кислота 3)сульфат аммония 4)нитрат кальция 5)закись азота
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нитрат кальция (+5) - азотистая кислота (+3) - закись азота (+1) - азот (0) - сульфат аммония (-3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обведи в тетради 3 клетки в ряд Раскрась их разными карандашамик (красным, зелёным,и синим) так чтобы зелёная клетка оказалась не рядом с крассной....
Ответить
Українська мова
5 речень з активной и пасивной лексикой (бырее пж)
Ответить
Химия
Сколько в литре воды граммов?
Ответить
Литература
Как проходило детство Петра Гринёва?
Ответить
Математика
Помогите пж тут по матике в тпо 4класс гармония найди правило по которому выполнены записи в каждом столбце и закончи их:...:7=863(ост...),...:7=(о...
Ответить