1)Составьте последовательность названий веществ в порядке уменьшения степени окисления азота в них: 1)азот 2)азотистая кислота 3)сульфат аммония 4)нитрат кальция 5)закись азота
Химия
1)Составьте последовательность названий веществ в порядке уменьшения степени окисления азота в них: 1)азот 2)азотистая кислота 3)сульфат аммония 4)нитрат кальция 5)закись азота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нитрат кальция (+5) - азотистая кислота (+3) - закись азота (+1) - азот (0) - сульфат аммония (-3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обведи в тетради 3 клетки в ряд Раскрась их разными карандашамик (красным, зелёным,и синим) так чтобы зелёная клетка оказалась не рядом с крассной....
Українська мова
Литература