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Алгебра
№1 . спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2х^2=1*(х+6) 2Х^2-Х-6=0 Д= 1-4*2*(-6)=1+48= корень 49= 7
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