Определи какое наречие входящее в устойчивое сочитание слов 1Дела после нашего отъезда пошли ... и вкось. 2 Они шли по полю бок ... . 3. Чтобы угодить маме,он готов был вывернуться ... . 4.Ему достаточно только поглядеть на че...
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Определи какое наречие входящее в устойчивое сочитание слов 1Дела после нашего отъезда пошли ... и вкось. 2 Они шли по полю бок ... . 3. Чтобы угодить маме,он готов был вывернуться ... . 4.Ему достаточно только поглядеть на человека,и он уже видит его ... .
Ответ(ы):
Гость:
1. пошли вкривь и вкось. 2. шли бок о бок. 3. вывернуться наизнанку 4. видит насквозь
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