Найдите значение выражения -(-(-c)), если c=3,79

Математика
Найдите значение выражения -(-(-c)), если c=3,79
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С=-3,79 здесь просто скобки раскрыть нужно
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