Треба 4 речення з особовими займенниками ти, Ви з великої та маленької літери

Українська мова
Треба 4 речення з особовими займенниками ти, Ви з великої та маленької літери
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пані Олесе, чи Ви підете з нами на екскурсію? Любі діти, я знаю, що ви допоможете провести свято. Ти мій друг. Я і ти - одна компанія.
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