У^2 -9+18=0 решить уравнение)помогите пожалуйста
Математика
У^2 -9+18=0 решить уравнение)помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Д=81-4*18=81-72=9; у(1)=(9+3)/2=6; у(2)=(9-3)/2=6))))))
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