Морфологический разбор слова ЗАПАД. ПОМОГИТЕЕЕЕ
Русский язык
Морфологический разбор слова ЗАПАД. ПОМОГИТЕЕЕЕ
Ответ(ы):
Гость:
Запад-ед.ч.,м.р.,И.п.. :З
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
Какую силу сопротивления (в основном, это сила сопротивления воздуха) преодолевает велосипедист, если работа велосипедиста на каждом километре пути...
Математика
У какой фигуры больше площади прямоугольника со стороной 25 дециметров и 27 дециметров или у квадрата со стороно.й 260 сантиметров
Математика
В один магазин привезли муку за 2 рейса,в другой за 6. Во второй магазин привезли на 60 ц больше,чем в первый. Сколько ц муки привезли в каждый маг...