В один магазин привезли муку за 2 рейса,в другой за 6. Во второй магазин привезли на 60 ц больше,чем в первый. Сколько ц муки привезли в каждый магазин? Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 300 км,другой 420 км. ...

Математика
В один магазин привезли муку за 2 рейса,в другой за 6. Во второй магазин привезли на 60 ц больше,чем в первый. Сколько ц муки привезли в каждый магазин? Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 300 км,другой 420 км. Второй был в пути на 2 часа меньше первого. Сколько часов был в пути каждый поезд? Периметр участка леса равен 30 км . Ширина участка 6 км. Найдите площадь участка леса.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 6-2=4 рейса (на 4 рейса было сделано больше в 2 магазин) 2) 60:4=15 ц муки(за 1 рейс) 3) 15*2=30 уц (привезли в 1 магазин) 4) 15*6=90 ц (привезли во 2 магазин)  ответ: 30 ц - в 1 магазин, 60 ц - во второй
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