В один магазин привезли муку за 2 рейса,в другой за 6. Во второй магазин привезли на 60 ц больше,чем в первый. Сколько ц муки привезли в каждый магазин? Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 300 км,другой 420 км. ...
Математика
В один магазин привезли муку за 2 рейса,в другой за 6. Во второй магазин привезли на 60 ц больше,чем в первый. Сколько ц муки привезли в каждый магазин? Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 300 км,другой 420 км. Второй был в пути на 2 часа меньше первого. Сколько часов был в пути каждый поезд? Периметр участка леса равен 30 км . Ширина участка 6 км. Найдите площадь участка леса.
Ответ(ы):
Гость:
1) 6-2=4 рейса (на 4 рейса было сделано больше в 2 магазин) 2) 60:4=15 ц муки(за 1 рейс) 3) 15*2=30 уц (привезли в 1 магазин) 4) 15*6=90 ц (привезли во 2 магазин) ответ: 30 ц - в 1 магазин, 60 ц - во второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Андрей прочитал четвертую часть книги из 96 страниц сколько страниц прочитал Андр??й? решите задачу составив уравнение?
Литература