В один магазин привезли муку за 2 рейса,в другой за 6. Во второй магазин привезли на 60 ц больше,чем в первый. Сколько ц муки привезли в каждый магазин? Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 300 км,другой 420 км. ...

Математика

В один магазин привезли муку за 2 рейса,в другой за 6. Во второй магазин привезли на 60 ц больше,чем в первый. Сколько ц муки привезли в каждый магазин? Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 300 км,другой 420 км. Второй был в пути на 2 часа меньше первого. Сколько часов был в пути каждый поезд? Периметр участка леса равен 30 км . Ширина участка 6 км. Найдите площадь участка леса.

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