Решите неравенство и изобразите его на кордиатной прямой 3х-1,2больше или равно 3,3
Математика
Решите неравенство и изобразите его на кордиатной прямой 3х-1,2больше или равно 3,3
Ответ(ы):
Гость:
3х - 1,2 >= 3,3 Переносим -1,2 в правую часть неравенства и при переносе меняем знак - на +: 3х >= 3,3 - 1.2 3х >= 2,1 х >= 2,1 : 3 х >= 0,7 Ответ: х больше или равен 0,7 На координатной плоскости находите число 0,7 и отмечаете все числа справа от 0,7, включая 0,7, и до бесконечности
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