13. Мяч выпустили из рук на высоте 12 м от поверхности Земли с нулевой начальной скоростью. Его кинетическая энергия при падении на землю составила 20 Дж. Потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 4 Дж. Какова масс...

Физика
13. Мяч выпустили из рук на высоте 12 м от поверхности Земли с нулевой начальной скоростью. Его кинетическая энергия при падении на землю составила 20 Дж. Потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 4 Дж. Какова масса мяча? Ускорение свободного падения g = 10 .
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Дано: Решение: (по закону сохранения энергии) Ответ: 
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