13. Мяч выпустили из рук на высоте 12 м от поверхности Земли с нулевой начальной скоростью. Его кинетическая энергия при падении на землю составила 20 Дж. Потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 4 Дж. Какова масс...

Физика

13. Мяч выпустили из рук на высоте 12 м от поверхности Земли с нулевой начальной скоростью. Его кинетическая энергия при падении на землю составила 20 Дж. Потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 4 Дж. Какова масса мяча? Ускорение свободного падения g = 10 .

Автор: Гость