Вставь пропущенные буевы. Обозначь ту часть слова,в которой они находятся. Уб_жало м_л_ко. Уб_жало д_леко! Вддоль по ул_це пустилось,Через площа_ь п_т_кло,Постового обошло. Под скамейкой пр_скочило,трёх ст_рушек п_дмочило,уг_ст...

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Вставь пропущенные буевы. Обозначь ту часть слова,в которой они находятся. Уб_жало м_л_ко. Уб_жало д_леко! Вддоль по ул_це пустилось,Через площа_ь п_т_кло,Постового обошло. Под скамейкой пр_скочило,трёх ст_рушек п_дмочило,уг_стило двух к_тят,разогрелось и назад: Вниз по лес_нице скатилось. Вдоль по ул_це л_тело,вверх по лес_нице пыхтело и в кастрюлю з_п_лзло,_тдуваясь т_ж_ло. Тут хозяйка подоспела: з_кипело.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вставь пропущенные буевы. Обозначь ту часть слова,в которой они находятся. Убежало молоко. Убежало далеко! Вддоль по улице пустилось,Через площадь
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