В двух коробках находятся одинаковые наборы значков. В первой коробке 24 значка, а ??о второй-54 значка. Сколько наборов значков находится в каждой коробке, если в первой коробке на наборов меньше, чем во второй. Условие задачи...

Математика

В двух коробках находятся одинаковые наборы значков. В первой коробке 24 значка, а ??о второй-54 значка. Сколько наборов значков находится в каждой коробке, если в первой коробке на наборов меньше, чем во второй. Условие задачи как правильно записать и его решение.

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