В двух коробках находятся одинаковые наборы значков. В первой коробке 24 значка, а ??о второй-54 значка. Сколько наборов значков находится в каждой коробке, если в первой коробке на наборов меньше, чем во второй. Условие задачи...
Математика
В двух коробках находятся одинаковые наборы значков. В первой коробке 24 значка, а ??о второй-54 значка. Сколько наборов значков находится в каждой коробке, если в первой коробке на наборов меньше, чем во второй. Условие задачи как правильно записать и его решение.
Ответ(ы):
Гость:
Дополнение: если в первой коробке на 5 наборов меньше, чем во второй. тогда: 54-24 =30 в 5 наборах 30/5=6 в одном наборе 24/6= 4 в первой 54/6=9 во второй
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