Расстояние от дома до школы 1 км 300 м. Ученик прошел 1 км за час. На о остальную часть пути у него осталось 3 мин. Успеет ли ученик своевременно прийти в школу, если будет идти с той же скоростью?

Математика

Расстояние от дома до школы 1 км 300 м. Ученик прошел 1 км за час. На о остальную часть пути у него осталось 3 мин. Успеет ли ученик своевременно прийти в школу, если будет идти с той же скоростью?

Автор: Гость