Расстояние от дома до школы 1 км 300 м. Ученик прошел 1 км за час. На о остальную часть пути у него осталось 3 мин. Успеет ли ученик своевременно прийти в школу, если будет идти с той же скоростью?
Математика
Расстояние от дома до школы 1 км 300 м. Ученик прошел 1 км за час. На о остальную часть пути у него осталось 3 мин. Успеет ли ученик своевременно прийти в школу, если будет идти с той же скоростью?
Ответ(ы):
Гость:
1 км = 1 000 м 1 ч = 60 мин проверим, сколько времени понадобится ученику, чтобы пройти 300 м: (составим пропорцию) 1 000 м - 60 мин 300 м - х мин х = 300*60/1000 = 18 мин Ученик не успеет дойти до школы, двигаясь с той же скоростью
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