Смешали оксид натрия и воду массой 36г.определитьмассу. Определить массу получивс??гося гидроксида натрия
Химия
Смешали оксид натрия и воду массой 36г.определитьмассу. Определить массу получивс??гося гидроксида натрия
Ответ(ы):
Гость:
Na2O+H2O=2NaOH nH2O=m/Mr=36/18=2 nNaOH=2nH2O=2*2=4моль по урввнению(см коэффициенты) mNaOH=4*Mr(40)=160г масса гидроксида натрия
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Номер 5. Задача!! Решить поможите? Заранее спасибо!!! Кто 1 решит тому и ЛУТШИЙ ОТВЕТ ?? спасибо а 2 просто спасибо. Надо срочно