В 350 грамм воды раствори 50 грамм некрата каллия определить массовую долю соли в ра??творе
Химия
В 350 грамм воды раствори 50 грамм некрата каллия определить массовую долю соли в ра??творе
Ответ(ы):
Гость:
1. Найдем массу всего раствора: m(раствора)=m(X)=m(H₂O)+m(KNO₃)=350 г + 50 г=400 г 2. Найдем массовую долю нитрата калия: или 12,5% Ответ: 12,5%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Номер 5. Задача!! Решить поможите? Заранее спасибо!!! Кто 1 решит тому и ЛУТШИЙ ОТВЕТ ?? спасибо а 2 просто спасибо. Надо срочно
Русский язык
Каждый человек,каждое животное когда дышит,то выбирает из воздуха кислород и в са??ом себе смешивает его с веществами своего тела,а выпускает уже д...