21. Какое предложение является сложносочиненным: А) Только иволги кричат, да кукушки наперебой отсчитывают ко¬му-то непрожитые годы (М. Шолохов). Б) Луч солнца прорвался сквозь чащу и осветил поляну. В) Он был невысок ростом...

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21. Какое предложение является сложносочиненным: А) Только иволги кричат, да кукушки наперебой отсчитывают ко¬му-то непрожитые годы (М. Шолохов). Б) Луч солнца прорвался сквозь чащу и осветил поляну. В) Он был невысок ростом, да жилист. Г) Не выдержав, отец опять взглянул назад.

Автор: Гость