Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -243,8 и 156,5

Математика
Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -243,8 и 156,5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Представим в виде двойного неравенства: -243,8<x<156,5Целые числа - это числа без дробной части, значит пользуясь этим правилом, вычисляем, сколькими числами может быть выражен х. Берём число -243 как начальное. От -243 до 0 располагается 244 целых числа (0 тоже считается). Теперь считаем целые числа от 1 до 156. Получается  156 целых чисел. Складываем 244 и 156, получается 400 чисел.Ответ: х=400 целым числам

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