На основе о рывка сделайте вывод о Взаимоотношениях между князьями и новгородцам??

Гость: Гость:

у жителей Новгорода всегда были трудные отношения с князьями, так как в Новгороде была республиканская форма правления, а высшим органом власти было вече; князей они призывали в свой город лишь когда им угрожала какая-то опасность, а когда они понимали что авторитет того или иного князя начинал увеличиваться среди народа, они его изгоняли, как им неугодного. Много раз они так поступали с Александром Невским.