На основе о рывка сделайте вывод о Взаимоотношениях между князьями и новгородцам??

История
На основе о рывка сделайте вывод о Взаимоотношениях между князьями и новгородцам??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
у жителей Новгорода всегда были трудные отношения с князьями, так как в Новгороде была республиканская форма правления, а высшим органом власти было вече; князей они призывали в свой город лишь когда им угрожала какая-то опасность, а когда они понимали что авторитет того или иного князя начинал увеличиваться среди народа, они его изгоняли, как им неугодного. Много раз они так поступали с Александром Невским.
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