Каждый человек,каждое животное когда дышит,то выбирает из воздуха кислород и в са??ом себе смешивает его с веществами своего тела,а выпускает уже другим газом.всякое растение-трава,дерево-забирает в себя углекислоту и выпускает...
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Каждый человек,каждое животное когда дышит,то выбирает из воздуха кислород и в са??ом себе смешивает его с веществами своего тела,а выпускает уже другим газом.всякое растение-трава,дерево-забирает в себя углекислоту и выпускает кислород.вода в одном месте из жидкой делается летучею,водяным газом,невидимым паром,в другом месте из летучей воды делается жидкая.от этого в воздухе всегда ходят разные газы,какие легче,те идут вверх,какие тежелее те идут в низ,и ходят газы беспрестанно,как в ведре с водой .но всего больше весь воздух шевелится и ходит оттого что как он где нагреется так поднимается к верху,а как остынет так идет книзу.когда в солнечный день солнце сбокусветит в окно,то в лучах солнца видно,как кружатся и прыгают кверху и книзу пылинки.это кружится теплый и холодный воздух и носит с собою легкие пылинки. найдите словосочетание гл+сущ.с предл.?
Ответ(ы):
Гость:
Выбирает из воздуха, смешивает с веществами, делается в месте, ходят в воздухе, светит в окно, видно в лучах,
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