Номер 5. Задача!! Решить поможите? Заранее спасибо!!! Кто 1 решит тому и ЛУТШИЙ ОТВЕТ ?? спасибо а 2 просто спасибо. Надо срочно

Математика
Номер 5. Задача!! Решить поможите? Заранее спасибо!!! Кто 1 решит тому и ЛУТШИЙ ОТВЕТ ?? спасибо а 2 просто спасибо. Надо срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Общий расход бензина равен 48+32=80 литров. Разделим на часовой расход 16 литров. Ответ: 80/16 = 5 часов.
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