Номер 5. Задача!! Решить поможите? Заранее спасибо!!! Кто 1 решит тому и ЛУТШИЙ ОТВЕТ ?? спасибо а 2 просто спасибо. Надо срочно

Математика

Номер 5. Задача!! Решить поможите? Заранее спасибо!!! Кто 1 решит тому и ЛУТШИЙ ОТВЕТ ?? спасибо а 2 просто спасибо. Надо срочно

Автор: Гость