Найди в каждом ряду уровннние с одинаковыми корнями а)5617-x*60=4177;y*60=5620-4120;d*60=5600-4160. б)x*700-460=289000;y*700=288999+461; d*700=288999+459

Математика
Найди в каждом ряду уровннние с одинаковыми корнями а)5617-x*60=4177;y*60=5620-4120;d*60=5600-4160. б)x*700-460=289000;y*700=288999+461; d*700=288999+459
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В первом ряду 1 и 3 уравнение проверь решением я могу ошибиться.
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