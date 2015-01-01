Это вопрос из викториныпо общей темутике: правда, что весна официально наступает ??огда, когда на официальном крокусе распустится 1-ый цветок? и вот еще вопрос: как звали девушку, занявшую 2ое место в Евровидении 2015?
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Это вопрос из викториныпо общей темутике: правда, что весна официально наступает ??огда, когда на официальном крокусе распустится 1-ый цветок? и вот еще вопрос: как звали девушку, занявшую 2ое место в Евровидении 2015?
Ответ(ы):
Гость:
1. нет, есть такая традиция: В Женеве уже два века существует традиция специальным указом объявлять наступление весны тогда, когда распускается первый листок на «официальном каштане», растущем под окнами здания кантонального правительства. 2. Россиянка Полина Гагарина с песней A Million Voices заняла второе место в финале песенного конкурса " Евровидение-2015"
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